La producción de cacao en Tarazá es favorecida por el SENA con asistencia técnica a 50 productores. Foto: Red Nacional de Cacao.

Medellín, Antioquia

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de la Red Nacional de Cacao, fortalece las capacidades productivas de 50 cacaocultores de Tarazá. El acompañamiento se hará en el Bajo Cauca antioqueño, mediante formación y asistencia técnica orientadas a mejorar la calidad del grano.

La organización que cuenta con 22 años de trayectoria, agrupa a productores de 16 veredas y 3 corregimientos del municipio. Esta formación contempla cinco áreas fundamentales: cosecha, poscosecha, buenas prácticas de manufactura, transformación del cacao y fortalecimiento social y organizacional.

Entre los principales aprendizajes se encuentran el manejo adecuado de la fermentación, las técnicas de secado y la aplicación de buenas prácticas en los cultivos. Según Elizabeth Gélvez, asesora técnica del proyecto: “El objetivo es estandarizar los procedimientos de producción y fortalecer la organización mediante la documentación de los procesos, con miras a mejorar la calidad del cacao y aumentar la capacidad productiva.”

Para los beneficiarios, estas capacitaciones representan una oportunidad para complementar sus conocimientos tradicionales con herramientas técnicas que pueden aplicar directamente en sus cultivos. Para Jaime Enrique Jaimes, productor y asociado de Asociación de Cacaocultores de Tarazá , destacó que el acompañamiento les ha permitido fortalecer sus conocimientos y mejorar las prácticas a lo largo de la cadena productiva.

ACATA reporta 50 toneladas de cacao vendidas en 2026

De acuerdo con la información suministrada por la asociación, durante 2025 Asociación de Cacaocultores de Tarazá (ACATA) produjo cerca de 90 toneladas de cacao, con un promedio mensual de entre seis y siete toneladas. En lo corrido de 2026, la organización reporta 50 toneladas vendidas.

El proyecto también contempla la incorporación de equipos y la consolidación de procedimientos técnicos para mejorar la organización de las actividades productivas y fortalecer la sostenibilidad de la asociación.

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Con este acompañamiento, los cacaocultores de Tarazá avanzan en el fortalecimiento de sus prácticas agrícolas y organizativas, mientras consolidan el cacao como una actividad productiva de importancia para la economía rural del Bajo Cauca antioqueño.