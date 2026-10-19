Demuelen antiguas pesebreras vinculadas a la mafia en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín llevó a cabo la demolición de las antiguas pesebreras de Dayro Chica, ubicadas en el corregimiento de San Cristóbal. Este inmueble abandonado, asociado históricamente a reuniones vinculadas al narcotráfico y al clan Ochoa, había derivado en un foco de inseguridad, consumo de estupefacientes y acumulación de basura.

La intervención distrital priorizó el sector debido a su cercanía con la Institución Educativa Lusitania, situación que generaba preocupación entre los residentes por la insalubridad y los riesgos para los estudiantes. La demolición permitió eliminar el punto crítico y avanzar en la recuperación del espacio público en el sector.

Intervención institucional y proyección comunitaria

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, señaló que la acción forma parte de las estrategias para recuperar entornos deteriorados y restablecer el orden. Las autoridades enfatizaron que la prioridad es garantizar entornos seguros para los estudiantes y familias de la zona.

Más información Gobernación de Antioquia derribó ocho focos de inseguridad en Caldas

La Administración Distrital confirmó que durante el procedimiento no se realizaron capturas ni imputaciones de delitos. La Alcaldía continuará con las intervenciones en el predio para destinar el terreno a usos comunitarios y evitar nuevos focos de afectación a la convivencia.