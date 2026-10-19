Defensoría del Pueblo emite alerta por riesgo de violencia en Magangué, Bolíva

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Estructural 024 de 2026 para Magangué, Bolívar, ante el riesgo de violaciones a los derechos humanos por la presencia y el control territorial de grupos armados ilegales.

El organismo calificó como alto el nivel de riesgo para la población en general y extremo en zonas de expansión y control del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según el documento, este grupo armado ejerce presión sobre comunidades urbanas y rurales mediante amenazas, extorsiones y la imposición de normas de convivencia y restricciones a la movilidad. Además, advierte sobre presiones contra líderes sociales y comunales para obligarlos a participar en el cobro de extorsiones.

La alerta también identifica riesgos de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como posibles desplazamientos y confinamientos derivados de enfrentamientos armados.

Poblaciones en riesgo

La Defensoría señala que líderes sociales, comerciantes, ganaderos, pescadores, campesinos, comunidades étnicas y defensores del medioambiente están entre los grupos más expuestos a las amenazas.

El documento también registra 44.599 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas en Magangué, lo que representa cerca del 30 % de la población municipal, según las cifras consignadas en la alerta.

32 recomendaciones a las autoridades

Ante este escenario, la entidad formuló 32 recomendaciones dirigidas a instituciones nacionales y territoriales para reforzar el control y la seguridad, combatir la extorsión y las economías ilegales, prevenir el reclutamiento de menores y garantizar la protección de líderes sociales y comunidades vulnerables.

Las medidas también contemplan atención humanitaria a las víctimas, fortalecimiento de las rutas de protección y acciones para reducir las condiciones de vulnerabilidad social en el municipio.