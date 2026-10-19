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19 oct 2026 Actualizado 14:27

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Defensoría del Pueblo emite alerta por riesgo de violencia en Magangué, Bolíva

La entidad advierte sobre amenazas, extorsiones y riesgo de reclutamiento de menores por el control territorial del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). El documento incluye 32 recomendaciones para proteger a la población.

Defensoría del Pueblo- Archivo Caracol Radio

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La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Estructural 024 de 2026 para Magangué, Bolívar, ante el riesgo de violaciones a los derechos humanos por la presencia y el control territorial de grupos armados ilegales.

El organismo calificó como alto el nivel de riesgo para la población en general y extremo en zonas de expansión y control del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según el documento, este grupo armado ejerce presión sobre comunidades urbanas y rurales mediante amenazas, extorsiones y la imposición de normas de convivencia y restricciones a la movilidad. Además, advierte sobre presiones contra líderes sociales y comunales para obligarlos a participar en el cobro de extorsiones.

La alerta también identifica riesgos de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como posibles desplazamientos y confinamientos derivados de enfrentamientos armados.

Poblaciones en riesgo

La Defensoría señala que líderes sociales, comerciantes, ganaderos, pescadores, campesinos, comunidades étnicas y defensores del medioambiente están entre los grupos más expuestos a las amenazas.

El documento también registra 44.599 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas en Magangué, lo que representa cerca del 30 % de la población municipal, según las cifras consignadas en la alerta.

32 recomendaciones a las autoridades

Ante este escenario, la entidad formuló 32 recomendaciones dirigidas a instituciones nacionales y territoriales para reforzar el control y la seguridad, combatir la extorsión y las economías ilegales, prevenir el reclutamiento de menores y garantizar la protección de líderes sociales y comunidades vulnerables.

Las medidas también contemplan atención humanitaria a las víctimas, fortalecimiento de las rutas de protección y acciones para reducir las condiciones de vulnerabilidad social en el municipio.

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