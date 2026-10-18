Ni Messi se salvó de las protestas en Francia: saqueadores se llevaron valiosa camiseta autografiada. Captura de video

Las grandes ciudades de Francia vivieron el fin de semana del 17 y 18 de octubre masivas jornadas de protesta que dejaron graves afectaciones al mobiliario urbano, saqueos de establecimientos comerciales y miles de detenidos.

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En medio del caos suscitado en varias zonas de París, se hizo viral un video que muestra a dos sujetos encapuchados que habrían hurtado una camiseta y un brazalete de capitán utilizados por el astro argentino Lionel Messi durante su estancia en el Fútbol Club Barcelona.

Según medios internacionales, el hecho se registró durante los disturbios del sábado, en los alrededores de la Plaza de la República. Los elementos fueron presuntamente sustraídos de una tienda deportiva que los tenía en exhibición.

Aunque se trata de un hecho menor ante la magnitud de las manifestaciones, no deja de ser un indicador más del desorden público que impera en las calles francesas.

¿Cuánto cuesta una camiseta autografiada por Messi?

Aunque se desconoce el valor oficial de la camiseta y el brazalete de capitán de Messi robados durante las protestas en Francia, el club Barcelona tiene algunos de los precios oficiales en su página web.

Aunque existen diferentes opciones para adquirir camisetas y accesorios con autógrafos auténticos, el Barcelona vende directamente camisetas y otros artículos firmados por Messi y más jugadores históricos.

En ese orden de ideas, las camisetas firmadas por Messi en la página del Barcelona tienen precios que oscilan entre 12 y 22 millones de pesos colombianos, dependiendo de la edición y si se vende enmarcada.

Protestas en Francia: cifras de daños y detenidos

De acuerdo con AFP, además de los saqueos, incendios y choques entre manifestantes y autoridades, las cifras dan cuenta hasta el momento de casi 2.100 personas detenidas y cerca de 1.000 policías heridos.

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Adicionalmente, la Federación de Comercio y Distribución reveló que al menos 1.500 comercios fueron dañados en las protestas.

También se conoció que dos jóvenes resultaron heridos por posibles acciones de las fuerzas de seguridad; un adolescente de 17 años perdió una mano por una granada y otra, de la misma edad, perdió un ojo.

¿Por qué protestan las personas en Francia y otros países de Europa?

Las protestas que se vivieron en varios países de Europa este sábado 17 y domingo 18 de octubre y en algunos desde días anteriores responden a varias causas, según el reporte de medios internacionales.

Entre los principales argumentos que esgrimen los participantes de las movilizaciones están el aumento del costo de vida, la crisis de vivienda y demandas de índole educativa, con matices propios de la realidad sociopolítica en cada país.

Se han registrado manifestaciones en: