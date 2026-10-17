Al menos 17 muertos en una estampida durante celebración religiosa hindú en India

Medical workers move an injured police officer on a stretcher, following the Durga Puja Pandal stampede, in front of the emergency building of Calcutta Medical College and Hospital in Kolkata on October 16, 2026. At least 17 people were killed and two dozen more injured on October 17 in eastern India after a stampede that was likely caused by sudden rainfall during a Hindu religious gathering, officials said. (Photo by AFP) / STRINGER

Al menos 17 personas murieron y otras 25 resultaron heridas el sábado en el este de India tras una estampida provocada probablemente por lluvias repentinas durante una celebración religiosa hindú, según informaron las autoridades.

El jefe de gobierno del estado de Bengala Occidental, Suvendhu Adhikari, declaró a la prensa que entre los fallecidos se encontraba una niña de siete años.

Otras 25 personas resultaron heridas durante el incideente en el festival hindú de Durga Puja, en la ciudad de Calcuta.

“Hasta el momento se han identificado seis cuerpos”, afirmó Adhikari.

Un alto responsable policial en el lugar dijo a la AFP que un anuncio provocó “alboroto” después de que empezara a llover por la noche.

“La multitud que esperaba fuera (...) empujaba, tiraba y se precipitaba hacia adelante y cayó al suelo, lo que provocó la estampida”, agregó.

Los incidentes mortales son frecuentes en India en eventos multitudinarios como festivales religiosos, debido a la mala organización y deficiencias en materia de seguridad.

En 2025, una estampida en la Kumbh Mela, la concentración religiosa más importante de India, causó la muerte de 30 personas.

Ese mismo año, 36 personas fallecieron tras una estampida en un mitin de campaña de un popular actor convertido en político en el estado sureño de Tamil Nadu.

En 2024, 121 personas murieron en el estado norteño de Uttar Pradesh durante una concentración religiosa hindú.