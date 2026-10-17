En Yarumal, unas 12 personas se intoxicaron durante la celebración del Día de la Familia
La alcaldía manifestó que el servicio de alimentación fue contratado con un emprendedor local, además de que se están adelantando las verificaciones para determinar con certeza las causas de la intoxicación.
Yarumal - Antioquia
Durante la celebración del denominado Día de la Familia de la Alcaldía de Yarumal en el Norte de Antioquia, se reportó una intoxicación masiva de personas que solicitaron atención médica ante síntomas relacionados con esa condición de salud.
La alcaldía de Yarumal, mediante un comunicado de prensa, informó: “Ante esta situación, se activaron los protocolos de verificación y atención médica prioritarios para garantizar el bienestar, la valoración y el cuidado de todas las personas afectadas”.
Agregó en el mismo escrito que actualmente se adelanta un análisis técnico y sanitario para poder determinar qué fue lo que generó la posible intoxicación generada, al parecer al consumir unos alimentos proporcionados por la administración en la actividad que buscaba integrar a las familias de los trabajadores. Al momento de la publicación, la información oficial es de 12 personas atendidas, de l 150
Sobre el operador contratado que preparó los alimentos, al parecer, fiambres, se indicó que es un emprendedor local que había presentado una propuesta para el servicio requerido y que presuntamente terminó en la emergencia sanitaria.
Finalmente, la alcaldía manifestó que lamenta esta situación que afectó la actividad pensada en un momento de esparcimiento con los trabajadores y sus familias.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...