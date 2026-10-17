Capellán de Getsemaní, entre los mejores hoteles del mundo según Tripadvisor en 2026

El reconocimiento Travelers’ Choice también fue otorgado a Santo Toribio y Monaguillo de Getsemaní, tres establecimientos de Cartagena que se destacan por la experiencia ofrecida a sus huéspedes.

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Cartagena de Indias continúa posicionándose como un destino destacado para el turismo internacional. Esta vez, tres hoteles de la ciudad, pertenecientes a Promotora Hotelera Santos de Piedra, recibieron el premio Travelers’ Choice 2026 de Tripadvisor, una distinción que los ubica entre el 10% de los mejores establecimientos del mundo en esta plataforma.

Los hoteles Capellán de Getsemaní, Santo Toribio y Monaguillo de Getsemaní fueron seleccionados a partir de las opiniones y reseñas auténticas de viajeros que compartieron sus experiencias durante los últimos 12 meses.

El reconocimiento destaca la calidad del servicio y la experiencia de los visitantes, quienes valoran aspectos como la atención, la comodidad y la conexión con la identidad cultural de los destinos que eligen para sus viajes.

Ubicado en el corazón de Getsemaní, uno de los barrios más coloridos del Centro Histórico de Cartagena, el Capellán de Getsemaní Hotel combina la arquitectura colonial española con un diseño interior de inspiración francesa. Sus 30 habitaciones y suites, junto con sus comodidades y servicio personalizado, ofrecen a los huéspedes un espacio para disfrutar de la riqueza histórica, cultural y gastronómica de la ciudad.

Por su parte, el Santo Toribio Boutique Hotel ocupa una casa colonial restaurada con estilo republicano del siglo XIX. Sus jardines, piscina privada, jacuzzi en la azotea y ocho habitaciones integran elementos arquitectónicos tradicionales con espacios diseñados para el descanso.

El tercer establecimiento galardonado, el Monaguillo de Getsemaní Hotel, cuenta con siete habitaciones y una propuesta que combina el lujo con el ambiente bohemio y artístico característico de este sector de Cartagena.

Desde Promotora Hotelera Santos de Piedra destacaron que el reconocimiento refleja el compromiso de sus equipos de trabajo con la atención y el bienestar de los huéspedes, así como la apuesta por ofrecer experiencias que conecten a los visitantes con el encanto local.

“Este logro es un hermoso reflejo de la calidez y la pasión de nuestros equipos. Su dedicación diaria y su compromiso genuino garantizan que cada huésped y visitante no solo descubra nuestro encanto local, sino que también experimente la verdadera comodidad de sentirse como en casa”, señaló la compañía.

Matt Dacey, director de marketing de Tripadvisor, felicitó a los ganadores y destacó que este premio reconoce a los establecimientos que han dejado una impresión positiva en sus visitantes, muchos de los cuales decidieron compartir públicamente sus experiencias.

Los premios Travelers’ Choice se conceden con base en las valoraciones de los usuarios de la plataforma, por lo que representan un reconocimiento a la experiencia de los viajeros y a la reputación de los establecimientos turísticos.

Con esta distinción, Capellán de Getsemaní, Santo Toribio y Monaguillo de Getsemaní refuerzan su posicionamiento en la oferta hotelera de Cartagena, una ciudad que encuentra en su patrimonio arquitectónico, su identidad caribeña y la hospitalidad de su gente algunos de sus principales atractivos turísticos.