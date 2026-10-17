Cabaret Bogotá anuncia su programación para cerrar el 2026 con salsa, teatro y humor

Bogotá tendrá distintas opciones para disfrutar de la música y el teatro durante las últimas semanas del año. CABARET anunció una programación que reúne espectáculos de salsa, comedia musical y teatro, con propuestas para quienes buscan planes nocturnos en la ciudad.

La cartelera incluye cuatro montajes: Tributo a Willie Colón, Amores de Cabaret, Aguanilé y El Show de las Divorciadas. Cada uno ofrece una experiencia diferente, desde los clásicos de la salsa hasta historias de amor, rupturas y nuevas oportunidades.

Salsa y clásicos musicales en la programación

Los jueves de octubre, a las 8:00 p. m., el público podrá asistir a Tributo a Willie Colón, un espectáculo que recorre algunas de las canciones más reconocidas del músico y compositor puertorriqueño. La propuesta combina música en vivo, danza y elementos teatrales para rendir homenaje a una de las figuras destacadas de la salsa.

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Por su parte, Amores de Cabaret, protagonizado por Sandra Guzmán y Camilo Cifuentes, estará en escena los viernes y sábados hasta el 17 de octubre, a las 8:00 p. m. El montaje mezcla humor, música y situaciones relacionadas con las relaciones sentimentales, los amores fallidos y las pasiones inesperadas.

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Otra de las apuestas de la temporada será Aguanilé, que regresará a CABARET después de presentarse en Colombia y realizar giras internacionales por España. Según la información entregada por la organización, el musical suma más de 250 funciones con boletería agotada en el país.

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La obra estará en cartelera los viernes y sábados, del 23 de octubre al 28 de noviembre. Ambientada en la Cali de los años setenta, combina una historia de amor con salsa, baile y música en vivo, en un contexto inspirado en personajes y acontecimientos relacionados con Andrés Caicedo y el movimiento estudiantil de aquella época.

Historias de mujeres, humor y nuevas oportunidades

Los domingos, hasta el 25 de octubre, a las 5:30 p. m., estará El Show de las Divorciadas. La obra reúne a María Irene Toro, Yolanda Rayo, Sandra Guzmán, Marcela Rojas y Ana Jaraba en una historia sobre cinco mujeres que enfrentan rupturas amorosas y descubren nuevas formas de comenzar sus vidas.

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Entre confesiones, canciones y momentos de humor, el espectáculo aborda la soledad, los cambios personales y las oportunidades que aparecen después del final de una relación.

Con esta programación, CABARET busca reunir distintos públicos alrededor de la música, el teatro y la comedia, con funciones distribuidas entre jueves y domingo.

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¿Dónde queda CABARET y cómo hacer reservas?

El escenario está ubicado en la carrera 13 #60-67, en Chapinero, Bogotá.

La programación se extenderá durante octubre y noviembre, con propuestas que van desde los homenajes salseros hasta los musicales y las historias sobre las relaciones personales.