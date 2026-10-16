Todo listo para la segunda edición de Re-Vive, el foro que busca soluciones al manejo de los residuo. Foto: Re-Vive.

Medellín, Antioquia

El Retiro se prepara para la segunda edición de Re-Vive, un foro que reunirá a empresarios, emprendedores, representantes de entidades gubernamentales, académicos, organizaciones sociales y ciudadanía para analizar los desafíos del manejo de los residuos y promover soluciones sostenibles.

El evento, organizado por la Empresa de Servicios Retirar S.A. E.S.P. y la Alcaldía de El Retiro, se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para compartir conocimientos y conectar experiencias que contribuyan al aprovechamiento de los residuos.

Alexander Rincón Benjumea, gerente de Retirar, destacó la importancia de avanzar en soluciones concretas frente a esta problemática. “Un desafío que no podemos seguir enterrando”, señaló, al referirse a la necesidad de fortalecer la gestión de los residuos y promover alternativas que permitan aprovecharlos de manera responsable.

Una invitación a construir un futuro más sostenible

Entre las 8:30 a. m. y la 1:00 p. m., se desarrollará la jornada académica en el Teatro Lázaro Villa Cadavid. En este mismo escenario, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., tendrá lugar la muestra empresarial, que permitirá conocer iniciativas y propuestas relacionadas con el aprovechamiento de los residuos y la sostenibilidad.

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En la tarde, de 2:00 p. m. a 3:00 p. m., el auditorio de la Casa de la Cultura acogerá la charla “Del campo a nuevos materiales, dando una segunda vida a nuestros residuos. Residuos agrícolas, economía circular y nuevas oportunidades”, un espacio dedicado a explorar las posibilidades de transformar los residuos agrícolas en nuevos materiales y alternativas de valor.

La programación cerrará a las 6:00 p. m. con un desfile de moda sostenible en Bosques Urbanos, que contará con la participación de la diseñadora Mónica Fonnegra y las Mujeres Barranqueras. Esta actividad busca destacar la creatividad y las alternativas que ofrece la sostenibilidad en el sector de la moda.