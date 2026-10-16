Todo listo para la segunda edición de Re-Vive, el foro que busca soluciones al manejo de los residuo
El encuentro se realizará el viernes 30 de octubre en El Retiro, con entrada gratuita. La agenda incluye jornadas académicas, muestras empresariales, charlas sobre economía circular y un desfile de moda sostenible.
Medellín, Antioquia
El Retiro se prepara para la segunda edición de Re-Vive, un foro que reunirá a empresarios, emprendedores, representantes de entidades gubernamentales, académicos, organizaciones sociales y ciudadanía para analizar los desafíos del manejo de los residuos y promover soluciones sostenibles.
El evento, organizado por la Empresa de Servicios Retirar S.A. E.S.P. y la Alcaldía de El Retiro, se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para compartir conocimientos y conectar experiencias que contribuyan al aprovechamiento de los residuos.
Alexander Rincón Benjumea, gerente de Retirar, destacó la importancia de avanzar en soluciones concretas frente a esta problemática. “Un desafío que no podemos seguir enterrando”, señaló, al referirse a la necesidad de fortalecer la gestión de los residuos y promover alternativas que permitan aprovecharlos de manera responsable.
Una invitación a construir un futuro más sostenible
Entre las 8:30 a. m. y la 1:00 p. m., se desarrollará la jornada académica en el Teatro Lázaro Villa Cadavid. En este mismo escenario, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., tendrá lugar la muestra empresarial, que permitirá conocer iniciativas y propuestas relacionadas con el aprovechamiento de los residuos y la sostenibilidad.
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En la tarde, de 2:00 p. m. a 3:00 p. m., el auditorio de la Casa de la Cultura acogerá la charla “Del campo a nuevos materiales, dando una segunda vida a nuestros residuos. Residuos agrícolas, economía circular y nuevas oportunidades”, un espacio dedicado a explorar las posibilidades de transformar los residuos agrícolas en nuevos materiales y alternativas de valor.
La programación cerrará a las 6:00 p. m. con un desfile de moda sostenible en Bosques Urbanos, que contará con la participación de la diseñadora Mónica Fonnegra y las Mujeres Barranqueras. Esta actividad busca destacar la creatividad y las alternativas que ofrece la sostenibilidad en el sector de la moda.