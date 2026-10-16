Países árabes y musulmanes condenan la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén

Los ministros de Exteriores de 19 países árabes e islámicos condenaron “enérgicamente” este viernes la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén y aseguraron que “socava los esfuerzos” para “una paz justa y duradera, basada en la solución de dos Estados”.

En un comunicado, los ministros de Arabia Saudí, Catar, Jordania, Indonesia, Turquía, Argelia, Yibuti, Sudán, Somalia, Siria, Omán, Palestina, Kuwait, el Líbano, Libia, Egipto, Malasia, el Yemen y Pakistán expresaron su “rechazo categórico” a una medida que consideraron que “contradice las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las ONU”.

Los países reafirmaron que cualquier medida o decisión que “pretenda alterar el estatus jurídico o histórico de la Jerusalén ocupada, o reconocerla como capital de Israel, es nula y carece de todo efecto legal”, basándose en las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU.

Esas rechazan los intentos de modificar el carácter o el estatus de Jerusalén e instan a los Estados a retirar sus misiones diplomáticas de dicha ciudad, que forma parte del territorio palestino ocupado desde 1967.

Los ministros instaron al Gobierno de Colombia “a reconsiderar y revertir esta decisión, a cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional y a abstenerse de adoptar cualquier medida que vulnere los derechos legítimos del pueblo palestino”.

La reacción llega después de que el pasado miércoles el ministro de Exteriores colombiano, Omar Bulla, y su homólogo israelí, Gideon Saar, inauguraran la nueva Embajada de Colombia en Jerusalén Este.

La decisión se tomó después de la llegada al poder del presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, quien anunció el pasado julio el traslado de su legación diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén Este, después de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, que había roto su predecesor, Gustavo Petro, en 2024 en protesta por la guerra israelí en Gaza.

Con esta apertura, Colombia se convirtió en el décimo país en establecer su embajada en Jerusalén.

De acuerdo con la ONU y la mayor parte de la comunidad internacional, Jerusalén Este es un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, que se anexionó ilegalmente en 1980 tras aprobar una ley por la que la hacía su capital “completa y unida”, en una decisión que fue considerada una violación del derecho internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU.