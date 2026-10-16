El ELN pretendía atacar al ejército con un explosivo como señuelo en la vía Medellín-Quibdó

Chocó

La Séptima División del Ejército reportó que el grupo guerrillero ELN intentó atacar las tropas instalando un señuelo en la vía Medellín-Quibdó, pero que en la reacción de la institución se logró evitar y conjurar el riesgo en el que también estaba la población que transita por esta importante vía.

Según el reporte, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN instaló un artefacto explosivo improvisado en la orilla de la carretera en el sector El Siete, al parecer con la intención de atraer a las tropas estatales y luego atacarlas. En este mismo lugar dejaron una bandera alusiva al mismo grupo ilegal.

Una vez ubicado el explosivo, soldados del Batallón de Infantería N.º 12 Primero de Línea de la Brigada 15 lo destruyeron de manera controlada, evitando el riesgo que también representaba para la población civil que transita por esta vía.