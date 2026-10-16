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16 oct 2026 Actualizado 01:30

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Medellín

El ELN pretendía atacar al ejército con un explosivo como señuelo en la vía Medellín-Quibdó

Según el Ejército, el artefacto explosivo improvisado había sido instalado a orillas de la vía por el sector El Siete.

Pancarta del ELN instalada con un explosivo en la vía Medellín- Quibdó- fotos Séptima División del Ejército.

Pancarta del ELN instalada con un explosivo en la vía Medellín- Quibdó- fotos Séptima División del Ejército.

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Chocó

La Séptima División del Ejército reportó que el grupo guerrillero ELN intentó atacar las tropas instalando un señuelo en la vía Medellín-Quibdó, pero que en la reacción de la institución se logró evitar y conjurar el riesgo en el que también estaba la población que transita por esta importante vía.

Según el reporte, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN instaló un artefacto explosivo improvisado en la orilla de la carretera en el sector El Siete, al parecer con la intención de atraer a las tropas estatales y luego atacarlas. En este mismo lugar dejaron una bandera alusiva al mismo grupo ilegal.

Una vez ubicado el explosivo, soldados del Batallón de Infantería N.º 12 Primero de Línea de la Brigada 15 lo destruyeron de manera controlada, evitando el riesgo que también representaba para la población civil que transita por esta vía.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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