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16 oct 2026 Actualizado 18:12

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Coosalud anuncia plan de choque para pagar deudas con 13 clinicas y hospitales en Antioquia

Se establecieron compromisos financieros por más de $42.500 millones.

EPS Coosalud ha autorizado más de 19.300 cirugías en el primer mes de su nueva interventoría

EPS Coosalud ha autorizado más de 19.300 cirugías en el primer mes de su nueva interventoría

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La intervenida EPS Coosalud anunció acuerdos de pago con 13 IPS que operan en el departamento de Antioquia. Las deudas que la entidad pagará quedaron en acuerdos superiores a los $42.500 millones y están en la revisión de glosas por conciliar superiores a $77.386 millones.

“Con el propósito de fortalecer la red de prestación de servicios de salud y garantizar una atención oportuna, integral y continua a nuestros afiliados, establecimos acciones concretas para fortalecer la prestación de los servicios y eliminar las barreras que afecten a los usuarios”, señaló Ana Corina Buchaar, gerente nacional de Salud de Coosalud.

Entre las instituciones que recibiran los alivios financieros y que fueron visitadas están la Clínica Vida, Centro Oncológico de Antioquia, Hospital General de Medellín, Hospital La María, Clínica Soma, Hospital Marco Fidel Suárez, Prodiagnóstico y Oxivital, entre otras IPS de la red. Con estos prestadores se abordaron asuntos contractuales y financieros, autorizaciones pendientes, continuidad de tratamientos y necesidades de atención de pacientes con cáncer y otras patologías de alta complejidad.

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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