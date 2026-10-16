Coosalud anuncia plan de choque para pagar deudas con 13 clinicas y hospitales en Antioquia

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La intervenida EPS Coosalud anunció acuerdos de pago con 13 IPS que operan en el departamento de Antioquia. Las deudas que la entidad pagará quedaron en acuerdos superiores a los $42.500 millones y están en la revisión de glosas por conciliar superiores a $77.386 millones.

“Con el propósito de fortalecer la red de prestación de servicios de salud y garantizar una atención oportuna, integral y continua a nuestros afiliados, establecimos acciones concretas para fortalecer la prestación de los servicios y eliminar las barreras que afecten a los usuarios”, señaló Ana Corina Buchaar, gerente nacional de Salud de Coosalud.

Entre las instituciones que recibiran los alivios financieros y que fueron visitadas están la Clínica Vida, Centro Oncológico de Antioquia, Hospital General de Medellín, Hospital La María, Clínica Soma, Hospital Marco Fidel Suárez, Prodiagnóstico y Oxivital, entre otras IPS de la red. Con estos prestadores se abordaron asuntos contractuales y financieros, autorizaciones pendientes, continuidad de tratamientos y necesidades de atención de pacientes con cáncer y otras patologías de alta complejidad.