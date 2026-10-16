Centro Comercial San Nicolás, nominado a la categoría “A las Regiones” de la Noche de los Mejores 20. Foto: Centro Comercial San Nicolás.

Medellín, Antioquia

El Centro Comercial San Nicolás fue nominado en la categoría “A las Regiones” de la Noche de los Mejores 2026. El reconocimiento otorgado por Fenalco Antioquia que destaca el trabajo de empresarios, comerciantes y marcas que contribuyen al desarrollo económico, social de las subregiones del departamento.

La nominación resalta la trayectoria de la entidad comercial, desde su apertura en 2007, la cual se ha consolidado como un referente de crecimiento económico. Con un inicio de 20 marcas, el centro comercial ha ampliado más de 325 marcas en cerca de 108.000 metros cuadrados de gastronomía, entretenimiento, bienestar y experiencias de crecimiento ecónomico para los emprendedores locales.

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Según la organización, este crecimiento también representa un aporte al empleo y al dinamismo económico del territorio, debido a su operación y actividad comercial que generan más de 2.300 empleos.

Estrategia de sostenibilidad cuenta con certificación EDGE

La nueva etapa de la categoría “A las Regiones” cuenta con la certificación Excelencia en el diseño para una mayor eficiencia (EDGE). Este sistema internacional de certificación de edificios sostenibles creado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad miembro del Grupo Banco Mundial.

Esta certificación reconoce proyectos que incorporan medidas para utilizar los recursos de manera más eficiente, con criterios relacionados con el consumo de energía, el uso del agua y la energía incorporada en los materiales de construcción. El estándar EDGE exige ahorros proyectados de al menos el 20 % en cada una de estas tres categorías frente a un edificio convencional de referencia.

En el caso de San Nicolás, las nuevas etapas certificadas registran ahorros del 21 % en energía y del 47 % en agua, además de una reducción del 48 % en la energía incorporada en los materiales, según la información suministrada por el centro comercial.

Estos resultados reflejan la incorporación de criterios de eficiencia en el desarrollo de su infraestructura y una apuesta por reducir el consumo de recursos asociado a la operación y construcción de sus espacios.