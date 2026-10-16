$160.000 millones de excedentes de peajes podrían transformar la movilidad del Oriente antioqueño

Antioquia

Alcaldes, empresarios y líderes del Oriente antioqueño unificaron su voz para gestionar ante el Gobierno Nacional la ejecución de ocho obras viales estratégicas. La inversión asciende a $160.000 millones, provenientes de excedentes del recaudo de peajes, con el fin de beneficiar directamente a más de 786.000 habitantes.

La prioridad de la subregión es agilizar el análisis de los escenarios jurídicos, técnicos y financieros junto al Ministerio de Transporte, la ANI e Invías. Esta concertación busca resolver puntos críticos de movilidad e iniciar las obras prioritarias antes de finalizar el año 2027.

Obras estratégicas y victorias tempranas

Entre los proyectos priorizados se destacan los intercambios viales de la Clínica Somer y Puerta a Embalses, los retornos de La Mosquita, San José y San Vicente, además de pasos peatonales clave y el mejoramiento del sector La Cucharita.

Esta articulación representa una oportunidad de victorias tempranas para el Gobierno Nacional, ya que permite ejecutar infraestructura de alto impacto con recursos ya identificados, sin comprometer nuevos presupuestos nacionales o departamentales.

Urgencia de decisiones oportunas

El principal desafío en este momento es el tiempo, pues postergar las decisiones frena las mejoras en seguridad vial y conectividad en este corredor clave. La región apela a la suma de voluntades institucionales para superar las barreras burocráticas con prontitud.

Hoy, más que nunca, el Oriente antioqueño demuestra que la unión entre el sector público y privado puede transformar los recursos disponibles en soluciones tangibles, reforzando la competitividad y el futuro del territorio.