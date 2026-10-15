Operation Walk abre convocatoria para cirugías gratuitas de cadera y rodilla en Medellín

Medellín, Antioquia

Las personas con artrosis avanzada de cadera o rodilla que requieren una cirugía de reemplazo articular podrán postularse hasta el próximo 15 de octubre a la quinta misión de Operation Walk en Colombia. Una iniciativa médica internacional que busca facilitar el acceso a estos procedimientos especializados.

La misión se llevará a cabo durante la primera semana de noviembre en Clínica Las Américas Auna, en Medellín, y ofrecerá cirugías y prótesis sin costo. La iniciativa cuenta con la participación de Operation Walk, Fundación Auna Ideas y el equipo médico de Clínica Las Américas.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a personas afiliadas a EPS SURA y Salud Total que tengan diagnóstico de gonartrosis, artrosis de rodilla, o coxartrosis, artrosis de cadera y cuenten con una orden médica.

Especialistas internacionales y seguimiento durante un año

Para postularse a la misión, los interesados deben contar con la historia clínica en la que el especialista ordena la cirugía. A su vez, existen condiciones que pueden impedir la participación, como tener un cardiodesfibrilador implantable, enfermedad renal terminal, un índice de masa corporal superior a 40 o antecedentes familiares de hipertermia maligna.

La quinta misión contará con especialistas en ortopedia de Estados Unidos y Canadá, quienes trabajarán junto con el equipo médico de Clínica Las Américas Auna. El acompañamiento incluye las etapas preoperatoria, quirúrgica y posoperatoria y seguimiento al proceso de rehabilitación durante un año.

De acuerdo con las cifras de la organización, su trabajo ha beneficiado a cerca de 17.000 pacientes en 25 países. Según Eugenia Idárraga, de Proyección Social de Fundación Auna Ideas: “Cada cirugía es la posibilidad de que una persona vuelva a caminar con menos dolor”.

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En Colombia, la alianza con Clínica Las Américas Auna y Fundación Auna Ideas ha permitido desarrollar cuatro misiones anteriores, que suman 121 cirugías y 124 prótesis donadas, sin complicaciones reportadas.