Medellín realizará el Segundo Encuentro Distrital de Parkinson para fortalecer la atención integral

Medellín, Antioquia

La próxima semana, Medellín realizará el Segundo Encuentro Distrital de Parkinson, un espacio de formación e intercambio de experiencias. La jornada, organizada por la Mesa de Seguimiento y Fortalecimiento de la Política Pública para Personas con Parkinson, coordinada por la Secretaría de Salud de Medellín, se desarrollará el martes 20 de octubre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en la Sede de Investigación de la Universidad de Antioquia.

El encuentro reunirá a personas diagnosticadas con Parkinson, familiares, cuidadores, profesionales de la salud y organizaciones sociales. Uno de los principales temas será el análisis a partir de registros reportados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), correspondientes a 2025 y 2026.

Expertos abordarán prevención, rehabilitación y comunicación

Los resultados descriptivos preliminares reportan una edad promedio de 72,6 años y señalan que el 88,5 % de los registros corresponde a personas de 60 años o más. Así mismo, la programación académica contará con la participación del neurólogo David Pineda Salazar, del Grupo de Neurociencias de Antioquia, quien presentará la conferencia «¿Es posible prevenir la enfermedad de Parkinson?».

Asimismo, María Virginia Garcés Vieira, de la IPS Neuromédica, dirigirá un ejercicio práctico de neurorrehabilitación, mientras que la fonoaudióloga Patricia Dorado Gaviria abordará los retos relacionados con la alimentación y la comunicación en las personas con este diagnóstico.

En este espacio participan instituciones prestadoras de servicios de salud, organizaciones sociales, entidades académicas y asociaciones de pacientes, entre ellas la IPS Neuromédica, el Hospital San Vicente Fundación, El Comité, la Fundación Universitaria María Cano, Clínica CIC, entre otras.

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Entre las prioridades identificadas están mejorar la continuidad de la atención, fortalecer el acceso a los servicios de rehabilitación, brindar herramientas a los cuidadores y avanzar en una ruta interdisciplinaria que responda a las necesidades de cada persona.