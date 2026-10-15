Capturan a presunto responsable del homicidio de Esteban Ramírez en medio de un atraco en Medellín

Capturan a señalado responsable de homicidio a Esteban Ramírez en medio de un atraco en Medellín. Foto: Policía Meval.

Tras un mes del crimen, las autoridades lograron la captura de alias ‘Waooo’, de 21 años, señalado de participar en el homicidio de Esteban Ramírez Parra, jefe de ventas de Coca - Cola, durante un robo ocurrido el 18 de septiembre en el barrio Belén Rosales, en Medellín.

El hombre fue capturado mediante orden judicial en vía pública del barrio Aranjuez y luego de ser presentado ante un juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La investigación estuvo a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y contó con entrevistas a testigos, reconocimientos fotográficos y videográficos, además del análisis de más de 40 horas de grabaciones de cámaras de seguridad.

“El material recopilado permitió reconstruir los hechos y establecer la presunta participación de alias ‘Waooo’, quien, según los investigadores, habría conducido la motocicleta utilizada para interceptar a la víctima y facilitar el hurto de sus pertenencias”, detalló el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, el comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Detalles del crimen

El ataque ocurrió hacia las 10:22 p.m. del viernes 18 de septiembre, en la calle 30 con carrera 70, en el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín.

Esteban Ramírez Parra se movilizaba en un vehículo junto con su hermana cuando una motocicleta se atravesó frente al automóvil mientras estaban detenidos en un semáforo.

Según el testimonio de su familiar, uno de los hombres se acercó a la ventana del carro, le arrebató una cadena y tomó su teléfono celular. Después, habría exigido las pertenencias de Esteban y, cuando este levantó los brazos, le disparó en la parte frontal del cuerpo.

Luego de que los asaltantes huyeran con la cadena y los dos celulares, la hermana de la víctima lo trasladó hasta un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Esteban trabajaba en Armenia, Quindío, como jefe de ventas y publicista de Coca-Cola. Había llegado a Medellín pocos días antes para visitar a sus familiares y, la noche del ataque, había salido a comer con ellos antes de regresar a casa.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y llevar ante la justicia a los demás implicados.