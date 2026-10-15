Medellín premia a 20 mujeres por su impacto y liderazgo en la ciudad

Medellín

La Alcaldía de Medellín y la Fundación Grupo EPM reconocieron a 20 mujeres en la Gran Noche de las Mujeres 2026, celebrada en el Jardín Botánico. Bajo el lema “La fuerza que somos”, el evento destacó iniciativas en investigación, medio ambiente, arte y emprendimiento. La edición registró una participación récord de 743 postulaciones, con 100 finalistas evaluadas por jurados expertos.

La ceremonia funcionó como cierre del Festival Medellín para Todas, evento que congregó a 10.500 personas. La jornada ofreció más de 30.000 vacantes laborales, 600 becas educativas, 320 mentorías de empleo y 1.000 oportunidades para emprendedoras, gracias a la articulación de 27 entidades públicas.

Múltiples disciplinas galardonadas en la edición 2026

Entre las galardonadas sobresalen Alejandra Zuluaga Rodríguez en Investigación, Manuela Arango Uribe en Liderazgo Político y Darlin Yulieth Piñeros Marín en Medio Ambiente. Asimismo, Elizabeth Santa Paniagua fue premiada en Emprendimiento e Hidali Eugenia Osorno Ortiz en Servicio Público, abarcando 12 categorías y ocho menciones especiales.

El listado incluyó distinciones a la diversidad con Cindy Paola Panesso Mena (Mujeres Afrodescendientes) y Mileidy Noralla Orozco Domicó (Mujeres Indígenas). La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, resaltó que los proyectos premiados impulsan la transformación social y el desarrollo de la capital antioqueña.

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Alianza institucional para visibilizar el talento femenino

Lina Victoria Hoyos, directora de la Fundación Grupo EPM, enfatizó que la alianza busca inspirar y visibilizar historias de vida que aportan a la comunidad. La gala contó además con una puesta en escena musical a cargo del ensamble femenino integrado por Yarid, Diluz y Majo Revés.

El Festival Medellín para Todas se consolida como una plataforma integral de oportunidades, combinando la oferta pública de empleo, formación y cultura. La iniciativa ratifica el compromiso institucional por garantizar la autonomía económica y social de las mujeres en la región.