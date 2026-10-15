La exposición MUROCK destaca el legado femenino en el rock

Medellín, Antioquia

El Museo Rock Medellín (MUROCK), presenta el viernes 16 de octubre las voces, historias y mujeres que han sido protagonistas para este género en su cuarta exposición. La muestra propone recorrer el género desde la diversidad de sus protagonistas y reconocer los aportes que han contribuido a crearlo, transformarlo y mantenerlo vivo en la ciudad.

La experiencia expositiva de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., tendrá como idea central el rock como un universo en permanente transformación, alimentado no solo por sus propios lenguajes, sino también por otras expresiones musicales y culturales como el blues, el folk, el jazz, la música clásica, la electrónica y la literatura.

El recorrido que tendrá entrada libre reunirá alrededor de 55 mujeres de la escena internacional, entre ellas Janis Joplin, Patti Smith, Joan Jett, entre otras. Sus trayectorias representan distintas maneras de habitar el rock, cuestionar las reglas sociales, conquistar escenarios y transformar la música a través de propuestas artísticas y personales.

El repertorio como muestra para visibilizar a las mujeres locales

Entre las mujeres destacadas de manera local se encuentran Claudia Gómez, Maria Victoria Castro, Piedad Castro, Patricia Arenas, entre otras. Estas trayectorias que marcan un punto eje en nuestro territorio, reunirán miradas sobre el punto de vista de que la historia del género no se construye únicamente desde los grandes escenarios o los nombres más conocidos, sino también desde las redes culturales, los espacios independientes y las voces que han mantenido viva la escena.

Presentada en alianza con la Fundación Grupo EPM, la exposición estará acompañada por Conversaciones con el Rock, una serie de encuentros con invitadas que compartirán experiencias, historias y reflexiones sobre su participación en la historia del rock de Medellín.

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Con esta programación, MUROCK busca generar espacios de diálogo en torno a las experiencias de las mujeres en la música y la cultura, y propiciar nuevas formas de acercarse a una historia que continúa escribiéndose.