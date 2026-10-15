EPM obtiene certificación de carbono neutralidad en sus negocios de energía eléctrica durante 2025. Foto: Empresas Públicas de Medellín.

Medellín, Antioquia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) obtuvo la certificación de operación carbono neutral para 2025 en sus negocios de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El reconocimiento, otorgado por VERSA Expertos en Certificación S.A.S., valida la gestión de la electricidad adquirida, correspondientes a los alcances 1 y 2 del inventario corporativo.

“Este logro es el resultado de un trabajo continuo para estimar, gestionar y disminuir la huella de carbono de la operación energética”, destacó John Maya Salazar, gerente general de EPM.

Para alcanzar la carbono neutralidad, la empresa desarrolló acciones orientadas a reducir su impacto ambiental. La compensación se realizó mediante Certificados de Emisiones Reducidas provenientes de la central hidroeléctrica Porce III, registrada ante Cercarbono.

Paralelamente, EPM avanzó en iniciativas para la gestión de pérdidas técnicas en programas de eficiencia energética, la optimización del consumo de electricidad y la autogeneración de energía. La compañía también trabaja en el desarrollo de proyectos de generación renovable y la incorporación de tecnologías de menor impacto ambiental.

Nuevos proyectos para una operación más sostenible

La estrategia de EPM contempla nuevas inversiones para continuar reduciendo su huella de carbono. Entre los proyectos en desarrollo se encuentran las pequeñas centrales hidroeléctricas Minavieja y Coco Hondo, en el norte de Antioquia, además de iniciativas solares fotovoltaicas en Santander y tecnologías para reemplazar gases de alto impacto climático utilizados en parte de la infraestructura eléctrica.

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Estas acciones buscan fortalecer la eficiencia operativa, mejorar la resiliencia de la infraestructura energética frente al cambio climático.Tras obtener la certificación en sus negocios de energía eléctrica, EPM proyecta extender este proceso a otras áreas de la organización.

Con esta hoja de ruta, la empresa busca consolidar una operación carbono neutral en todos sus negocios y mantener ese desempeño a largo plazo, incorporando criterios ambientales en sus decisiones e inversiones.