Cámaras del 123 permitieron identificar a dos presuntos fleteros en la ciudad de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

La tecnología de vigilancia y la rápida reacción de la Policía permitieron la captura en flagrancia de dos presuntos fleteros señalados de robar a un ciudadano que acababa de salir de una entidad bancaria en Medellín.

De acuerdo con la información de las autoridades, los hombres habrían seguido a la víctima luego de observar que guardó dos talonarios en un bolso. Al creer que transportaba el dinero retirado del banco, lo intimidaron con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente huyeron en una motocicleta.

Tras el hurto, las cámaras del sistema 123 y la tecnología de reconocimiento de placas, conocida como LPR, permitieron identificar la motocicleta en la que escapaban los presuntos responsables.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los presuntos delitos de hurto calificado y agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego e intimidación o amenaza, según la información suministrada por las autoridades.

Más información La exposición MUROCK destaca el legado femenino en el rock

Con esta información, las autoridades activaron un plan candado que facilitó la ubicación e interceptación del vehículo, culminando con la captura en flagrancia de los dos hombres. Durante el procedimiento, la policía incautó un arma de fuego y recuperó el bolso, los dos talonarios y un teléfono celular que habían sido hurtados.

El caso pone de relieve la importancia de los sistemas de videovigilancia y la coordinación entre las autoridades para identificar vehículos, hacer seguimiento a los sospechosos y facilitar una respuesta oportuna frente a los hechos delictivos en Medellín.