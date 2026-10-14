Cierre en la vía Sibaté- Fusagasugá por deslizamientos
Se recomienda a los conductores tomar vías alternas y atender las indicaciones de las autoridades.
Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron un deslizamiento de tierra en la vía Sibaté–Fusagasugá, a 400 metros del peaje San Miguel, en la jurisdicción del municipio de Sibaté.
De acuerdo con el gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, tras el incidente, no se reportan personas lesionadas ni vehículos atrapados.
En el lugar trabajan los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. Entretanto, la vía permanecerá cerrada, hasta que se puedan iniciar las labores seguras de remoción de escombros por parte del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...