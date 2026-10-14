Cierre en la vía Sibaté- Fusagasugá por deslizamientos

Deslizamiento de tierra en la vía Sibaté–Fusagasugá, a 400 metros del peaje San Miguel.

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron un deslizamiento de tierra en la vía Sibaté–Fusagasugá, a 400 metros del peaje San Miguel, en la jurisdicción del municipio de Sibaté.

De acuerdo con el gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, tras el incidente, no se reportan personas lesionadas ni vehículos atrapados.

En el lugar trabajan los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. Entretanto, la vía permanecerá cerrada, hasta que se puedan iniciar las labores seguras de remoción de escombros por parte del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca.