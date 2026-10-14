Meloni considera “muy arriesgado” el acuerdo de Trump con Rusia sobre el diésel

Giorgia Meloni consideró este miércoles “muy arriesgado” el acuerdo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para suministrar diésel ruso a los mercados internacionales, que ha supuesto la flexibilización de sanciones a Moscú.

“El acuerdo sobre el diésel ruso anunciado el viernes pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, es una decisión que considero muy arriesgada”, dijo Meloni en una comparecencia en el Senado italiano previa a la celebración del próximo Consejo Europeo, donde explicó que el alza de los precios del combustible se debe principalmente a la guerra en Irán, no al conflicto en Ucrania.

Meloni consideró que “el resultado de esta decisión es incierto, mientras que los riesgos son evidentes”.

Agregó que esta decisión supone “la legitimación de Moscú mientras sus bombas siguen cayendo sobre ciudades ucranianas, nuevos ingresos para financiar la guerra y un debilitamiento implícito de la capacidad de presión de las sanciones son elementos que no podemos ignorar, y que contradicen lo que los Estados occidentales, incluidos los Estados Unidos, han hecho hasta ahora para presionar a Putin a la mesa de negociaciones”.

Al respecto, declaró que es necesario que Europa “no actúe de forma desorganizada, que no se exponga a quienes buscan avivar las divisiones y que hable con una sola voz. Porque una Europa dividida por cuestiones de formato proyecta una imagen infantil de sí misma, y ese es el único regalo que podemos ofrecer a Moscú”.

Defendió el aumento del gasto en defensa al asegurar que “se ha optado por no destinar todo el margen de recursos adicionales al gasto en defensa, pero este dinero no se ha restado a la sanidad ni a la educación; si no lo gastáramos en defensa, no podríamos gastarlo en nada más”.

Por otra parte, anunció que Italia firmará el acuerdo presupuestario de la UE solo cuando sea lo más conveniente para Italia.

“La presidencia irlandesa y las instituciones europeas han manifestado su objetivo de alcanzar un acuerdo antes de fin de año. No nos oponemos por principio, pero no firmaremos un acuerdo que no sea rentable solo para cumplir con un plazo. Solo firmaremos un acuerdo cuando sea beneficioso para Italia”, dijo Meloni.

Reiteró que “Italia no aceptará un presupuesto que reduzca la Política Agrícola Común, la Política Pesquera y la Política de Cohesión”, que son “componentes esenciales de la autonomía estratégica de Europa”.

También insistió en la necesidad de una “respuesta coordinada y rápida” de Europa sobre el coste de la energía. “El factor que más pesa sobre nuestra economía y la competitividad empresarial hoy en día es el coste de la energía, y nadie puede responder eficazmente solo”, declaró.