Corantioquia alerta sobre los riesgos de retirar indiscriminadamente la vegetación acuática

Medellín, Antioquia

Ante la declaratoria oficial del fenómeno de El Niño por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Corantioquia hizo un llamado a fortalecer las medidas de prevención, ahorro y uso eficiente del agua, así como a evitar las jornadas generalizadas de limpieza y remoción de vegetación acuática en humedales, caños, ciénagas, lagunas y otros ecosistemas hídricos.

La entidad advirtió que la presencia de plantas acuáticas no representa necesariamente una obstrucción o un problema hidráulico. Por el contrario, durante las temporadas de bajas precipitaciones y altas temperaturas, esta vegetación cumple funciones esenciales para la conservación de los ecosistemas y la protección de las fuentes de agua.

Entre sus principales beneficios se encuentran la reducción de la evaporación mediante la generación de sombra, el refugio y alimento para aves, peces, anfibios y reptiles, la retención de sedimentos, la filtración natural del agua y la estabilización de las orillas.

Intervenciones solo cuando sean necesarias

Corantioquia enfatizó que cualquier intervención sobre la vegetación acuática debe contar con sustento técnico y responder a afectaciones reales relacionadas con la navegación, el abastecimiento de agua o la seguridad de las comunidades.

Por esta razón, la autoridad ambiental recomendó evitar la extracción masiva e indiscriminada de plantas y pidió a las administraciones municipales evaluar las condiciones de cada ecosistema antes de ejecutar actividades de limpieza.

Asimismo, frente a la disminución de los caudales, instó a priorizar el consumo humano y mantener un monitoreo permanente de los humedales, teniendo en cuenta los niveles del espejo de agua, la conectividad hídrica y la calidad del recurso.

Antioquia cuenta con más de 131.000 hectáreas de humedales

De acuerdo con Corantioquia, se han identificado más de 131.000 hectáreas de humedales y ciénagas, equivalentes al 2,2 % del territorio departamental. Estos ecosistemas cumplen un papel fundamental en la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad, especialmente durante periodos de sequía, cuando la disponibilidad de agua puede disminuir considerablemente.

La entidad también invitó a la ciudadanía a reportar oportunamente situaciones que amenacen las fuentes hídricas o incrementen el risgo de incendios de cobertura vegetal. De igual manera, destacó la importancia del trabajo articulado entre las comunidades, los municipios y los comités de gestión del riesgo para enfrentar la temporada seca.

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Estas acciones deben responder a las condiciones particulares del lugar y realizarse con criterios técnicos, sin afectar de manera indiscriminada la vegetación que protege los ecosistemas acuáticos.