Conozca SOHO 26: todos los detalles del nuevo distrito urbano de Constructora Marval en Bogotá

Colombia

La constructora Marval prepara el lanzamiento de SOHO 26, su nuevo distrito urbano en Bogotá, una propuesta que reúne arquitectura, diseño e innovación en un proyecto de gran escala sobre la Avenida Calle 26.

Un distrito urbano que busca estar a la altura de sus referentes

Los grandes distritos urbanos del mundo han demostrado que es posible reunir en un mismo entorno diferentes actividades y servicios que hacen parte de la vida cotidiana.

Con esta visión, Marval desarrolla SOHO 26, distrito urbano, un proyecto que propone integrar vivienda, comercio, oficinas y espacios públicos en un mismo entorno, ofreciendo un proyecto que cubre el 360 de las necesidades de las personas en la demanda actual del sector.

Ubicación de SOHO 26

Ubicado sobre la Avenida Calle 26, junto al centro comercial Gran Estación, SOHO 26 contará con acceso a importantes corredores de Bogotá, como la Carrera 68 y la Calle 53.

Además, se encuentra cerca de TransMilenio y de futuros proyectos de movilidad como el RegioTram del Norte.

Distribución del proyecto

Ahora, en este distrito, la vivienda será uno de los grandes protagonistas. El proyecto contará con tres torres residenciales: ONE, ICON y ART, cada una con una identidad arquitectónica propia y una propuesta que lleva el diseño y el buen gusto a la experiencia de vivir en Bogotá.

Juntas conforman una oferta residencial que se integra con los demás componentes del distrito, creando un entorno donde vivir hace parte de una propuesta urbana más amplia.

Espacios adicionales en SOHO 26: más allá de solo vivienda

A esta propuesta se suma DUO, una torre destinada a comercio y oficinas, que amplía la oferta del proyecto y aporta nuevos espacios para desarrollar actividades comerciales y profesionales.

De esta manera, SOHO 26 plantea un entorno en el que será posible vivir, trabajar, hacer negocios, disfrutar del arte, la cultura, la gastronomía y el entretenimiento de la ciudad.

El proyecto también contempla parques, zonas de encuentro y espacios comerciales y de servicios que complementan la experiencia de quienes habitarán y visitarán el distrito. Estos espacios hacen parte de una propuesta pensada para conectar sus diferentes componentes y darle vida al entorno.

¿Cuándo abre puertas este distrito?

Finalmente, SOHO 26 abrirá sus puertas este 5 de noviembre presentando oficialmente su primer proyecto residencial, SOHO 26 ONE.

Si usted desea hacer parte, puede registrarse al gran lanzamiento en marval.com.co.