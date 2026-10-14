Fue capturado un ladrón de carros en Bogotá: tiene registrados ocho procesos por el mismo delito

En las últimas horas, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron recuperar un vehículo que había sido robado en la localidad de Bosa. Gracias al sistema de rastreo GPS, los uniformados ubicaron el automotor en la localidad de San Cristóbal que fue dejado en vía pública.

Tras un plan candado se logró interceptar el vehículo, dos hombres descendieron y emprendieron la huida. Sin embargo, la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia permitió capturar a uno de ellos, de 28 años.

El capturado registraría ocho procesos por hechos relacionados con el mismo actuar delictivo. Tras ser puesto a disposición de la autoridad competente, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.