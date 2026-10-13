No se ha notificado ninguna muerte: ministro de Presidencia de Panamá entrega balance del terremoto

En entrevista con 6AM W, Juan Carlos Orillac Urrutia, ministro de la Presidencia de Panamá, se refirió a las afectaciones que ha dejado el terremoto que sacudió a ese país el pasado 9 de octubre.

En principio, Orillac aprovechó para agradecer por las muestras de apoyo de los presidentes de los países hermanos, incluido el presidente Abelardo de la Espriella, quien según dijo, se mostró desde el día uno, una vez ocurrido el terremoto, en disposición de apoyar.

“Gracias a Dios, hasta el momento, no hemos sido comunicados de ninguna muerte o fallecimiento en virtud del sismo del día viernes 9 de octubre. Eso para nosotros es lo más importante. Sin embargo, sí han habido muchas afectaciones”, dijo.

Con corte al 12 de octubre, se han reportado alrededor de 1774 viviendas afectadas, ya verificadas, “ese número por supuesto que puede aumentar y va a seguir aumentando porque estamos ligando a todas las comunidades, y obviamente con las réplicas que se siguen dando, tenemos también afectaciones nuevas”.

En cuanto a personas damnificadas se tiene el reporte de 619 escuelas afectadas y obviamente algunos hospitales que están siendo verificados si sufrieron daños permanentes.

¿Las construcciones en Ciudad de Panamá específicamente tienen los códigos sísmicos necesarios?

“Yo considero que eso es parte de lo que realmente pudo haber marcado la diferencia, efectivamente, el epicentro fue en provincias centrales, al sur de las provincias centrales, y sí se sintió muy fuerte en la ciudad capital, se estremecieron muchos edificios, pero yo creo que la construcción y las normas de construcción sísmicas en Panamá, que se copian del código del estado de California ha sido importante en esta situación y que por supuesto nos da claridad de que las construcciones de edificios, porque aquí tenemos edificios muy altos, han podido superar esta situación gracias a Dios”, dijo.