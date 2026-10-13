La música de León Cardona volverá a sonar en Bello con un concierto de entrada libre. Foto: Escuela de Música de Bello.

Medellín, Antioquia

La música andina colombiana será protagonista en Bello con un concierto dedicado al maestro León Cardona, compositor y guitarrista que transformó el panorama de este género en el país. El homenaje se realizará este jueves 15 de octubre, a las 7:00 de la noche, en el auditorio de la Casa de la Cultura Cerro del Ángel, con entrada libre para toda la comunidad.

La presentación estará a cargo del Ensamble Concertantes de la Escuela de Música de Bello, adscrita a la Secretaría de Cultura, que reunirá a 20 músicos en escena para interpretar algunas de las obras más representativas del maestro y destacar la riqueza melódica y armónica de su legado.

El repertorio incluirá piezas como Sincopando, Gloria Beatriz, Facilito y El Optimista, además de otras composiciones que hacen parte del repertorio de Concertantes. Será una presentación completamente instrumental, pensada para acercar al público a la obra de uno de los grandes referentes de la música andina colombiana.

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Para el profesor John Jaime Villegas Londoño, director del Ensamble Concertantes, este homenaje tiene un significado especial, pues Cardona fue su maestro y su música ha acompañado parte de la historia de la agrupación.

“Sus obras nos han enamorado por su riqueza armónica y melódica”, expresó Villegas Londoño al explicar las razones que motivaron la realización del concierto.

Diecinueve años formando músicos en Bello

El Ensamble Concertantes cumplió en agosto 19 años de trayectoria junto a la Escuela de Música de Bello. Durante este tiempo, distintas generaciones de intérpretes han encontrado en la música colombiana un espacio para aprender, compartir y preservar el patrimonio musical del país.

Con este concierto, la agrupación reafirma su compromiso con la difusión de las obras de grandes maestros y con la formación de públicos alrededor de las expresiones musicales tradicionales. La invitación está abierta a estudiantes, artistas, músicos y a toda la ciudadanía que desee disfrutar de una noche dedicada a la música andina colombiana y al legado de León Cardona.