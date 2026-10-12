Shakira comparte escenario con Maluma en Madrid antes del cierre de su residencia este lunes

Shakira protagonizó una noche llena de música y emociones en Madrid, España, donde más de 50.000 personas se reunieron para disfrutar de su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El espectáculo convocó a seguidores de distintos lugares del mundo y contó con la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento.

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Entre las personalidades que asistieron estuvieron las actrices Penélope Cruz y Mónica Cruz, la empresaria Vicky Martín Berrocal, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y la nadadora Mireia Belmonte, quienes acompañaron a la artista colombiana en una de las jornadas más comentadas de su paso por la capital española.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la aparición de Maluma como invitado especial. El cantante paisa compartió escenario con Shakira para interpretar “AGUA”, su reciente colaboración, en una presentación que despertó la emoción de los asistentes y convirtió el recinto en un gran coro.

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La participación de Maluma también recordó la historia musical que ambos artistas han construido durante la última década. Sus colaboraciones incluyen canciones como “Chantaje” y “Clandestino”, que se han convertido en referentes de sus respectivas carreras dentro de la música latina.

La interpretación de “AGUA” fue uno de los momentos destacados del encuentro, especialmente por la conexión entre los dos artistas colombianos y la respuesta del público, que acompañó la presentación con aplausos y cantos.

La residencia europea de Shakira se ha convertido en una oportunidad para que sus seguidores disfruten en directo de sus grandes éxitos y de las canciones de su etapa musical más reciente. Además, la presencia de invitados especiales ha añadido momentos inesperados a sus presentaciones.

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Con esta nueva noche en Madrid, Shakira vuelve a demostrar el alcance internacional de su música, mientras continúa compartiendo escenario con artistas que han sido parte de su trayectoria. La aparición de Maluma, en particular, reforzó el vínculo musical entre dos de las figuras colombianas más reconocidas de la escena latina.