Estudiantes de Medellín se capacitan en ciberseguridad y prevención de riesgos digitales

Medellín

Más de 3.000 estudiantes de Medellín se forman en navegación segura en internet a través de la estrategia Escuela Inteligente. Esta iniciativa, liderada por la Alcaldía de Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana, busca consolidar entornos digitales seguros en las instituciones educativas oficiales.

Los participantes aprenden a identificar mensajes falsos, proteger sus datos personales y reaccionar ante amenazas como el ciberacoso, phishing, grooming y sextorsión. La meta es promover un uso ético, autónomo y responsable de las tecnologías de la información.

Cobertura del programa y formación a la comunidad

Durante 2026, la ruta integral ha llegado a 18 instituciones educativas mediante 120 talleres especializados para menores. Además, el plan abarca Escuelas de Padres y capacitación técnica para 70 directivos, docentes y psicorientadores.

El subsecretario de la Prestación del Servicio Educativo, Jorge Iván Ríos Rivera, destacó que la alianza con la UPB fortalece la prevención y las buenas prácticas en redes sociales, brindando herramientas de protección a toda la comunidad escolar.

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Certificación y antecedentes de la estrategia

Las instituciones que completan todo el proceso formativo obtienen el reconocimiento de “Escuela Cibersegura”. Esta certificación avala que la comunidad adquirió las capacidades necesarias para gestionar los riesgos del entorno digital de manera consciente.

El programa amplió su impacto frente a 2025, año en que formó a 1.751 estudiantes en 31 sedes educativas. Con estos resultados, el Distrito busca consolidar la prevención de delitos informáticos desde las aulas de clase.