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09 oct 2026 Actualizado 15:18

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Medellín

20 municipios de Antioquia recibirán material pedagógico para prevenir violencia en los colegios

Docentes, familias y estudiantes del departamento unen fuerzas para romper tabúes sobre la sexualidad y promover hábitos de convivencia seguros a través del juego y actividades dinámicas.

20 municipios de Antioquia recibirán material pedagógico para prevenir violencia en los colegios

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Santiago Solórzano

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Antioquia

Más de 22 mil niñas y niños en Antioquia forman parte de una nueva etapa del programa Félix y Susana. La iniciativa es impulsada por la Fundación SURA y la Gobernación de Antioquia en 64 instituciones educativas del Bajo Cauca, Oriente y Suroeste antioqueño, además de nueve sedes en Arboletes que concluyeron su proceso.

El programa busca fortalecer la educación integral de la sexualidad, el cuidado del cuerpo, la sana convivencia y la prevención de violencias. Cada plantel recibió un contenedor con más de 700 piezas gráficas y recursos didácticos organizados en diez módulos temáticos sobre emociones, derechos y protección.

Estrategia pedagógica e impacto en la ruralidad

La primera dama del departamento, Susana Ochoa Henao, destacó que el programa pasa de la formación docente a la movilización de aprendizajes en la vida cotidiana escolar y familiar. Los recursos permiten abordar temáticas clave mediante experiencias participativas, sensoriales e interactivas.

La logística del programa incluyó la entrega de material en helicóptero a la Institución Educativa Rural Vásquez en el corregimiento de Mandé (Urrao). Esta acción garantizó la llegada de las herramientas pedagógicas a zonas de ruralidad dispersa de difícil acceso terrestre.

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Inversión pública y alcance territorial

La representante de la Fundación SURA, Tatiana Henao, resaltó la importancia de promover entornos seguros respetando los saberes comunitarios. Por su parte, en municipios como Nariño y Arboletes se han realizado encuentros de socialización e intercambio de experiencias liderados por los docentes.

El programa Félix y Susana cuenta con trayectoria internacional en República Dominicana y El Salvador. En Antioquia, su ejecución entre 2026 y 2027 dispone de una inversión conjunta de 5.600 millones de pesos, aportados por la Fundación SURA ($1.700 millones) y la Gobernación ($3.900 millones).

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