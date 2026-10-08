Rionegro tendrá cierres viales este domingo por el Desfile a Caballo 2026. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Medellín, Antioquia

La Secretaría de Movilidad de Rionegro informó que este domingo 11 de octubre se implementarán cierres viales totales y controlados en diferentes sectores de la ciudad con motivo del Desfile a Caballo Rionegro 2026, evento organizado por El Caballista Colombiano en beneficio de la Fundación ALAYA.

El recorrido tendrá una extensión aproximada de 8,9 kilómetros y comenzará en el parqueadero del Estadio Alberto Grisales. Desde allí, los participantes se dirigirán hacia la glorieta de la Clínica Somer y posteriormente tomarán la glorieta La María, ubicada en el sector de Jumbo.

El desfile continuará por las Transversales 1 y 2 hasta Alto Vallejo. Luego descenderá por la calle 47, sector Lotus, hasta la calle 42, en inmediaciones de La Presentación, para continuar en dirección al centro comercial Savanna Plaza.

Posteriormente, el recorrido seguirá por la calle 43, avenida Galán, a la altura del Éxito San Nicolás, y girará por la carrera 50, sector Autolarte, para finalmente regresar al parqueadero del Estadio Alberto Grisales.

Parqueadero del estadio tendrá restricciones

Como parte de la logística del evento, el desembarque de los caballos se realizará entre las 9:00 a. m. y las 11:30 a. m. en el parqueadero del Estadio Alberto Grisales.

El mismo lugar será utilizado para el embarque de los ejemplares una vez finalice la jornada, proceso que se extenderá hasta aproximadamente las 9:00 p. m. Por este motivo, el parqueadero permanecerá cerrado para el ingreso y estacionamiento de vehículos desde el inicio del montaje y hasta la terminación de las actividades.

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La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores y demás usuarios de las vías planificar sus recorridos con anticipación, circular con precaución y atender las instrucciones de los agentes de tránsito.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a tener paciencia durante la jornada y optar, en lo posible, por rutas alternativas para evitar mayores afectaciones en sus desplazamientos.