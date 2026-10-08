La Grande de Antioquia continúa su recorrido por El Carmen de Viboral. Foto: La grande Antioquia.

Medellín, Antioquia

La emoción de La Grande de Antioquia continúa por las carreteras de El Carmen de Viboral. Este miércoles 7 de octubre se cumplió la segunda etapa de la Clásica de Ciclismo. Una jornada en circuito interno que llevó a los corredores por las principales vías urbanas del municipio y por un tramo rural en la vereda Betania.

La competencia volvió a convocar a los aficionados al ciclismo, que acompañaron el paso de los corredores durante una jornada que hace parte de una de las carreras tradicionales del calendario deportivo antioqueño y que reúne a talentos del ciclismo nacional.

Peñuela y Osorio mantienen el liderato

En la categoría Damas, la victoria volvió a quedar en manos de Diana Carolina Peñuela, del Team Sistecrédito, quien además conserva el primer lugar de la clasificación general. En la categoría Élite, Alejandro Osorio, del Orgullo Paisa, continúa como líder de la competencia.

Entre los corredores de Sub 23, el primer lugar de la clasificación está en manos de Mauricio Zapata, del Team Sistecrédito, mientras que Brandon Escobar, de Sistemas Palacios, mantiene el liderato en la categoría Juvenil.

Este jueves se corre la Etapa Reina

La Clásica de Ciclismo tendrá este jueves 8 de octubre una de sus jornadas más importantes con la disputa de la denominada Etapa Reina, una etapa que podría generar diferencias en la clasificación general y exigirá al máximo a los corredores, especialmente a los especialistas en ascenso.

En la categoría Juvenil y Damas, los corredores partirán desde Abejorral con destino a El Carmen de Viboral. En cuanto a la categoría Élite tendrá un recorrido de mayor exigencia: saldrá desde El Carmen de Viboral hacia Abejorral y posteriormente emprenderá el regreso al municipio.

Las montañas del Oriente antioqueño serán nuevamente el escenario principal de la competencia. Allí, los escaladores buscarán marcar diferencias y los actuales líderes intentarán defender sus posiciones en la clasificación general. Es así como la Grande de Antioquia entra así en una jornada decisiva, con la carretera y la montaña como protagonistas de una etapa que promete poner a prueba la resistencia de los ciclistas.