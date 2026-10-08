Al menos 33 muertos en un bombardeo ruso que alcanzó un autobús en la ciudad ucraniana de Kramatorsk

Al menos 30 personas han muerto en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, uno de los dos grandes feudos que conserva Ucrania en su región oriental de Donetsk, a consecuencia de un ataque ruso con bomba aérea que ha alcanzado a un autobús de pasajeros, según el último balance ofrecido por la Fiscalía de Donetsk.

La institución ha publicado imágenes de al menos un autobús y otros vehículos calcinados junto a cuerpos pixelados que yacen sobre una calzada llena de cascotes.

Según un comunicado, en el epicentro de la explosión había dos autobuses.

La Fiscalía apunta a que Rusia utilizó una bomba aérea planeadora UMPB D-30 SN en este ataque que las autoridades ucranianas investigan como un crimen de guerra.

“Rusia ataca otra vez donde no hay ningún objetivo militar. Contra un autobús de línea. Contra transporte civil. Contra gente que simplemente iba a hacer sus cosas”, ha denunciado por su parte el ayuntamiento de la ciudad en otra nota.

Más de 50 civiles muertos en dos días de ataques rusos

El comunicado del ayuntamiento recuerda además que buena parte de la ciudad de Kramatorsk, que antes de la guerra tenía alrededor de 150.000 habitantes, ha sido evacuada debido a los ataques constantes de las fuerzas rusas, que se encuentran a escasos kilómetros de la localidad.

“Aquí hay poca gente. Aún así, el transporte civil con pasajeros se ha convertido en blanco del terror ruso”, dice también la nota, que pide que se hable de este tipo de bombardeos “para que el mundo sepa” qué ocurre en Kramatorsk cada día.

Por su parte, Zelenski recordó que esté nuevo bombardeo letal de Rusia se produce cuando aún no se ha cerrado el recuento de muertos del ataque con misil contra la ciudad de Priluki, en la región de Cherníguiv del norte de Ucrania, en que han perdido la vida al menos 22 personas.

Con los muertos en el bombardeo a Kramatorsk, más de cincuenta civiles han perdido la vida en Ucrania en ataques llevados a cabo por Rusia entre el miércoles y el jueves.