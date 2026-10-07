Medellín reúne a inversionistas y startups en el regreso de Smart Capital

Medellín, Antioquia

Medellín vuelve a ser sede de Smart Capital este 7 y 8 de octubre, seis años después de su última edición. El encuentro reúne en la ciudad a inversionistas y líderes nacionales e internacionales para analizar el panorama del Venture Capital y conectar fondos, compañías y oportunidades de financiación en América Latina.

El evento es organizado por la Administración Distrital, Ruta N y la Cámara de Comercio de Medellín, en alianza con ANDI del Futuro, Starter y la ACI, y se desarrolla en un momento de crecimiento para el ecosistema tecnológico de la ciudad, que registra US$216 millones invertidos en startups durante 2026.

20 fondos se reunirán con 35 startups

Uno de los principales espacios de Smart Capital será una jornada de conexión entre 20 fondos de inversión y 35 startups seleccionadas, teniendo en cuenta sus tesis de inversión, etapa de desarrollo y oportunidades de crecimiento.

La agenda incluye discusiones sobre los cambios en el mercado de Venture Capital, los nuevos escenarios para el capital de riesgo, las alternativas de liquidez y el papel de la coinversión público-privada.

El encuentro también contará con la participación de familias inversionistas, corporativos, representantes de la banca de desarrollo y entidades del sector público.

Entre los participantes se encuentran representantes de LAVCA, SoftBank, Bancóldex, Capria Ventures, L40, Confrapar, Alaya Capital, Fondo de Fondos México, CORFO y Trefilia FO, entre otros.

Medellín busca fortalecer su ecosistema de inversión

Smart Capital hace parte de Medellín Venture Capital, estrategia liderada por Ruta N para movilizar capital inteligente y conectarlo con negocios de base tecnológica de la ciudad.

El regreso del encuentro busca fortalecer las conexiones entre inversionistas y empresas y posicionar a Medellín como un punto de encuentro para el capital inteligente y la inversión en negocios tecnológicos en América Latina.

El evento se realiza en la Cámara de Comercio de Medellín, en la carrera 43A # 16 Sur-245, durante este 7 y 8 de octubre.