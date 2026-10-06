Conozca la oferta artística del Teatro Adolfo Mejía para octubre en Cartagena

La agenda cultural de Cartagena se intensifica durante el mes de octubre en el Teatro Adolfo Mejía, Bien de Interés Cultural (BIC) de la ciudad, con una variada programación de espectáculos seleccionados en la Convocatoria Pública Temporada TAM 2026.

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La oferta artística incluye música, danza, teatro y artes plásticas, comenzando del 9 al 11 de octubre con la XIII edición del Festival Internacional de Guitarra de Cartagena, evento que celebra 10 años de trayectoria reuniendo los sonidos de la guitarra clásica y expresiones del mundo. La boletería para esta franja está disponible en Tuboleta.com y Passline.com.

La programación continúa el martes 13 de octubre a las 4:30 p.m. con el Centro Cultural Jóvenes Para Jóvenes y su obra La Cumbia de Delia, un montaje del Ensamble Artístico CCJJ que explora la memoria ancestral afrodescendiente a través de la figura de Delia Zapata Olivella, con entrada libre para toda la familia.

Las sonoridades populares llegarán el viernes 23 de octubre a las 7:00 p.m. con el concierto Vlacho en América a cargo de Edwin Parra, un recorrido musical por las polifonías del Caribe y la Cartagena festiva. Al día siguiente, el sábado 24 de octubre a las 8:00 p.m., la agrupación Freeday Band, de Tres Cuerdas, presentará su espectáculo reinterpretando grandes éxitos con ritmos del Caribe.

El teatro independiente tendrá su espacio el jueves 29 de octubre a las 6:30 p.m. con la compañía Caza Teatro y la obra De la risa al llanto, montaje minimalista enfocado en las dinámicas sociales y afectivas en torno a la mujer. Además, durante todo el mes, el Espacio Galería Museo albergará con entrada libre la exposición Acoralados del artista Harold Fuentes, invitando a reflexionar sobre los ecosistemas marinos.

Sobre el desarrollo de esta programación, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón, destacó que: “En octubre recibimos en el Teatro Adolfo Mejía una agenda diversa que une la formación, la investigación patrimonial y las artes escénicas. Invitamos a cartageneros y visitantes a apropiarse de estos espacios que dignifican el trabajo de los artistas locales y fortalecen nuestro patrimonio inmaterial”.

La boletería e información detallada de cada evento pueden consultarse en las redes sociales.