Alcaldía de Medellín dice garantizar protección de escenarios deportivos por montaje de conciertos

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín entregó un parte de tranquilidad frente a la polémica generada en redes sociales por el uso de escenarios deportivos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot durante el montaje de un concierto de música electrónica. La controversia aumentó luego de que se observara un camión transitando sobre la recientemente entregada pista de atletismo, una de las más modernas de América Latina.

El Distrito explicó que el ingreso de vehículos y materiales hace parte del proceso de montaje y aseguró que se implementaron medidas de protección para preservar la infraestructura deportiva. Según la Alcaldía, el camión utilizó protectores para evitar afectaciones sobre la pista.

La administración señaló que acompaña el proceso desde la entrega de los espacios a los organizadores hasta el desmontaje del evento y la restitución de cada escenario. Además, indicó que se verifica el ingreso de materiales, las actividades de montaje y la instalación de pisos, estructuras y otros elementos de protección.

Alcaldía exigió pólizas para proteger los escenarios

La Alcaldía de Medellín aseguró que también estableció garantías económicas para responder por eventuales daños. Para el Coliseo de Balonmano, los módulos comerciales, el Coliseo de Voleibol Yesid Santos y la pista de atletismo, se exigieron pólizas de cumplimiento y garantía de infraestructura por un valor equivalente al costo de reposición de cada escenario.

Para los demás espacios utilizados se exigió una póliza de responsabilidad civil extracontractual. En el caso del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque, se cuenta además con una póliza de cumplimiento y restitución de infraestructura, con cobertura para su adecuación, restitución y reconstrucción integral.

La administración explicó que el uso de los escenarios deportivos implica cierres temporales, retiro de elementos y adecuaciones, pero aseguró que existe una programación para devolverlos a los deportistas.

El Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque tendrá cierre total el 4 de octubre, con entrega parcial el 14 y total el 18 de octubre. También habrá intervenciones en los estadios de Béisbol Luis Alberto Villegas y Marte 1, así como en los coliseos Yesid Santos, Guillermo Gaviria Correa e Iván de Bedout y otros escenarios.

Mientras se realizan estas labores, el Distrito indicó que los deportistas podrán utilizar escenarios alternativos como el Parque Juan Pablo II y la Pista de Atletismo de Belén.

La Alcaldía insistió en que las afectaciones serán temporales y que el objetivo es que cada escenario sea entregado nuevamente en las condiciones en las que fue recibido.