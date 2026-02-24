Marina de Estados Unidos intercepta buque cargado de combustible que salió desde Palermo, Magdalena
La embarcación, que zarpó desde el puerto de Palermo, llevaba fibronil y, al parecer, contaba con toda la documentación en regla.
Interceptan buque cargado con combustible que salió del Puerto de Palermo, Magdalena, con supuesto destino a Cuba.
Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
El buque Ocean Mariner, con banderas de Liberia que transportaba combustible fue interceptado por la Marina de Estados Unidos en el Caribe, lo que ha desatado versiones que apuntan a un posible destino en Cuba, país bajo sanciones para la compra de petróleo y derivados.
La embarcación, que zarpó desde el puerto de Palermo, llevaba fibronil y, al parecer, contaba con toda la documentación en regla, según las autoridades portuarias y los empresarios responsables de la carga.
El director de la Asociación de Portuarios del Caribe (Asoportuaria), Lucas Ariza, explicó que la operación se realizó bajo la modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que la empresa vendedora colombiana entrega la mercancía en el puerto de origen y que la responsabilidad del transporte y el destino final recae en el comprador.
Por esta razón, el puerto no tendría responsabilidad sobre cambios de ruta posteriores a la salida de la embarcación.
Más información
Finalmente, se confirmó que el buque arribó a Haití, vecino de República Dominicana
Sobre este tema, la precandidata presidencial, Paloma Valencia, indicó que es “gravísimo que le estén dando gusto a los dictadores”.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....