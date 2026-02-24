Marina de Estados Unidos intercepta buque cargado de combustible que salió desde Palermo, Magdalena

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, el buque intentó “desafiar la cuarentena ordenada por el presidente Donald Trump, con la esperanza de escabullirse”. (Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos)

Interceptan buque cargado con combustible que salió del Puerto de Palermo, Magdalena, con supuesto destino a Cuba.

El buque Ocean Mariner, con banderas de Liberia que transportaba combustible fue interceptado por la Marina de Estados Unidos en el Caribe, lo que ha desatado versiones que apuntan a un posible destino en Cuba, país bajo sanciones para la compra de petróleo y derivados.

La embarcación, que zarpó desde el puerto de Palermo, llevaba fibronil y, al parecer, contaba con toda la documentación en regla, según las autoridades portuarias y los empresarios responsables de la carga.

El director de la Asociación de Portuarios del Caribe (Asoportuaria), Lucas Ariza, explicó que la operación se realizó bajo la modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que la empresa vendedora colombiana entrega la mercancía en el puerto de origen y que la responsabilidad del transporte y el destino final recae en el comprador.

Por esta razón, el puerto no tendría responsabilidad sobre cambios de ruta posteriores a la salida de la embarcación.

Finalmente, se confirmó que el buque arribó a Haití, vecino de República Dominicana

Sobre este tema, la precandidata presidencial, Paloma Valencia, indicó que es “gravísimo que le estén dando gusto a los dictadores”.