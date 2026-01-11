Balacera en Urrao deja dos muertos y ocho heridos, uno de los fallecidos

Urrao- Antioquia

El hecho violento se reportó en esa población del Suroeste de Antioquia la noche del sábado, según el reporte preliminar del alcalde de Urrao, Nilson Barrera.

El mandatario informó de manera preliminar que dos hombres llegaron a una zona comercial bastante concurrida y atacaron a tiros a una persona que murió, pero que en la reacción la policía trató de capturar a los victimarios, lo que desencadenó una confrontación armada que deja ocho personas heridas, entre ellas uno de los presuntos sicarios.

“Y los dos muertos son delincuentes, el que asesinaron, que había acabado de salir de la cárcel, y los dos que llegaron a atacarlo; uno de ellos murió, y las personas que tenemos, que están fuera de peligro, las tenemos atendidas en el hospital de Urrao”, agregó el mandatario.

Uno de los presuntos sicarios murió cuando era trasladado a Medellín, informó el alcalde Nilson Barrera. Por ahora se espera ampliación de esta información por parte de las autoridades.