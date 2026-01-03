Accidente en la variante de Ibagué dejó una mujer muerta y otra en delicado estado de salud

Tolima

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde del sábado 3 de enero en la variante de Ibagué, en el kilómetro 3+600 metros, sector del Salitre. Una motocicleta chocó contra una tractomula en movimiento, lo que dejó una mujer fallecida y otra en delicado estado de salud.

La mujer fallecida, una de las ocupantes de la moto, fue identificada como Molly Tatiana Gutiérrez Cedano, de 25 años, quien hasta hace poco era contratista del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDRE) en el municipio de El Espinal.

“El alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, y la gestora social Mafe lamentan el fallecimiento de la señorita Molly Tatiana Gutiérrez, exmonitora de deporte del IMDRE Espinal. Nuestra solidaridad a toda su familia y a todos en el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación IMDRE. Paz en su tumba”, manifestó la Alcaldía en un comunicado a la opinión pública.

La mujer falleció en el lugar de los hechos a causa del fuerte impacto contra la tractomula. Por su parte, una segunda mujer, identificada extraoficialmente como Disbei Bonilla Cano, de 41 años, fue trasladada a la Clínica Asotrauma de Ibagué, donde permanece internada en delicado estado de salud.

Según versiones preliminares, Bonilla Cano habría perdido una de sus piernas en medio del aparatoso accidente. Las causas del siniestro todavía son materia de investigación y, mientras se realizaba el levantamiento del cadáver, fue restringido el paso vehicular a un carril en la calzada del sentido El Espinal – Cajamarca.