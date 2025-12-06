🔴EN VIVO | Stuttgart VS. Bayern Múnich: siga acá el partidazo con Luis Díaz titular

<b>¡Los Bávaros quieren continuar con su racha positiva!</b> El Bayern Múnich visitará a Stuttgart en el estadio Mercedes-Benz Arena, a partir de las 9:30AM (hora Colombia), juego que corresponde a la jornada 13 de la <b>Bundesliga</b>. El equipo local quiere sumar los tres puntos en casa para poder ascender casillas en la tabla.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/12/05/uefa-reduce-la-sancion-a-luis-diaz-tras-expulsion-en-partido-contra-psg-en-champions-league/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/05/uefa-reduce-la-sancion-a-luis-diaz-tras-expulsion-en-partido-contra-psg-en-champions-league/?rel=buscador_noticias"><b>UEFA reduce la sanción a Luis Díaz tras expulsión en partido contra PSG en Champions League</b></a><b>Luis Díaz sigue imparable en el Bayern. </b>Gracias a su gran desempeño esta temporada, el guajiro se ha ganado la confianza de Vincent Kompany y se consolidó como titular, este sábado volverá a serlo. Desde su llegada, el delantero ha contribuido a que el club alemán este teniendo un buen semestre en todas las competencias en las que participa.