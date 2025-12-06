Fútbol

🔴EN VIVO | Stuttgart VS. Bayern Múnich: siga acá el partidazo con Luis Díaz titular

Los Bávaros lideran la Bundesliga con 34 puntos de 36 posibles.

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich / Getty Images

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich / Getty Images / Marcel Engelbrecht - firo sportp

Juliana Sofía Ramírez Araque

Caracol Radio
