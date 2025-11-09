🔴EN VIVO | América de Cali vs. Unión Madalena por un cupo a los ocho: siga acá el partido

<b>¡Penúltima fecha del fútbol colombiano! </b>América de Cali recibe en el estadio Pascual Guerrero a Unión Magdalena a partir de las 6:20 de la tarde, por la fecha 19 de la Liga Colombiana.<b> El equipo vallecaucano está obligado a sumar los tres puntos en casa,</b> de no hacerlo, pondría en riesgo su cupo a los cuadrangulares.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/11/07/tabla-de-posiciones-de-liga-con-empate-de-millonarios-y-envigado-en-la-apertura-de-la-jornada/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/07/tabla-de-posiciones-de-liga-con-empate-de-millonarios-y-envigado-en-la-apertura-de-la-jornada/?rel=buscador_noticias"><b>Tabla de posiciones de la Liga Colombiana tras victorias de Nacional y Bucaramanga</b></a>Vale recordar, que <b>el equipo samario ya está eliminado de la Liga Colombiana </b>y disputará el Torneo de Ascenso en el 2026, pues terminó con un promedio de 0.78 en la tabla del descenso.Parcialmente,<b> América ocupa la casilla 9 con 26 unidades </b>mientras que<b> Unión Magdalena está en el puesto 15</b> con 18.