Liga Colombiana

América de Cali CAL
1
Jhon Palacios 2'
Unión Magdalena UMA
0
7'
1ª parte

🔴EN VIVO | América de Cali vs. Unión Madalena por un cupo a los ocho: siga acá el partido

El Escarlata deberá ganar los tres puntos, para mantenerse en la zona de clasificación.

@AmericadeCali

@AmericadeCali

Juliana Sofía Ramírez Araque

