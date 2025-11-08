🔴EN VIVO | Fortaleza vs. Junior en la fecha 19 por Liga Colombiana: siga acá el partido EN DIRECTO

En el inicio de la jornada sabatina, chocan <b>Fortaleza y Junior,</b> en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, por el partido correspondiente a la <b>fecha 19 de la Liga Colombiana.</b>Ambos equipos ya tienen asegurada su presencia en los cuadrangulares finales, pero será un duelo interesante por <b>la pelea para conseguir el ‘punto invisible’ y ser cabeza de grupo </b>de cara a la siguiente fase del campeonato colombiano.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/07/tabla-de-posiciones-de-liga-con-empate-de-millonarios-y-envigado-en-la-apertura-de-la-jornada/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/07/tabla-de-posiciones-de-liga-con-empate-de-millonarios-y-envigado-en-la-apertura-de-la-jornada/"><b>Tabla de posiciones de Liga Colombiana tras victoria de Tolima sobre Llaneros</b></a><b>Fortaleza llega a este juego ubicándose en la quinta posición de la tabla con 34 puntos</b>, misma cantidad que Nacional y Bucaramanga. En la jornada anterior le ganaron a Equidad por la mínima deferencia con anotación de Emilio Aristizábal, desde el punto penal. Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/07/en-vivo-pereira-vs-medellin-en-la-fecha-19-por-liga-colombiana-siga-aca-el-partido/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/07/en-vivo-pereira-vs-medellin-en-la-fecha-19-por-liga-colombiana-siga-aca-el-partido/"><b>Medellín goleó a Pereira y es nuevo líder de la Liga Colombiana: resumen y goles</b></a><b>Junior por su parte, tienen 31 unidades, es sexto en el campeonato</b> y viene de caer en su casa 2-1 ante Independiente Santa Fe, en la fecha 18. Sin embargo, los dirigidos por <b>Alfredo Arias,</b> son muy fuertes en el ataque y serán un duro rival para este cotejo frente al conjunto bogotano.