Polémica en Ibagué por realización de una caravana de moteros en la celebración del Halloween

Ibagué

Las autoridades de Ibagué buscan implementar medidas especiales para esta última semana del mes de octubre con el fin de salvaguardar la seguridad durante la celebración del Halloween.

Según Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué, las restricciones o decisiones se adoptarán en conjunto con la Secretaría de Gobierno para tener control de actividades como desfiles y fiestas en el marco de esta celebración.

“En esta ciudad viven todo tipo de ciudadanos, pero no podemos afectar la seguridad de los demás por querer disfrutar una fecha de una manera particular, las autoridades vamos a estar al tanto para poder garantizar la seguridad porque ese es nuestro deber”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez.

¿Qué pasará con el desfile de los motociclistas en Halloween?

Sobre la posibilidad de la realización de una caravana de motociclistas para el jueves 30 de octubre, el funcionario sostuvo que nunca se solicita permiso para ese tipo de actividades, pero lo que piden las autoridades es que no se le vulneren los derechos a los demás ciudadanos.

“No estamos hablando de que se permita o no se permita, desafortunadamente hay acciones que los ciudadanos toman de primera mano, por ejemplo, acciones que involucran los derechos de los demás, pero lo que estamos llamados es hacer control para que no afecten a todos los ciudadanos”, puntualizó.

Habrá movilización de más de 4 mil motociclistas

En diálogo con Caracol Radio, Juan Villada, Presidente del Club Motero Street Brother de Ibagué, explicó como será la caravana en la que participarán miles de moteros “La convocatoria es para el jueves 30 de octubre, es habitual, este años esperamos más de 4 mil asistentes”.

Para este año el recorrido está establecido desde el Aeropuerto Perales, se tomarán la avenida Mirolindo hasta calle 15 y luego retornan para terminar en las discotecas del sector Mirolindo.

“Decirles a las autoridades que hagan esta movilización en conjunto para que todo salga de la mejor manera. Nosotros somos consientes de lo que sucede, pero se sabe de la mano por alto número de participantes”, puntualizó, Juan Villada.