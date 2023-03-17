Ordenan investigar a funcionario del Min Trabajo por acoso sexual

ACTUALIZACIÓN NOTICIA

De acuerdo con los documentos allegados a este medio de comunicación, Archivo de las Diligencia del 13 de diciembre de 2023, respecto del proceso radicado 110016000050202367715, emitido por la Fiscalía General de la Nación y Constancia de la Procuraduría General de la Nación del 01 de noviembre de 2026, se informa del archivo de las diligencias adelantadas en contra del señor CARLOS ANDRÉS DUSSAN SALAS, conforme a lo siguiente:

Archivo de las Diligencias-Fiscalía General de la Nación

“En tales condiciones y conforme a la norma a que se ha hecho referencia y las exigencias de la misma y no contando con elementos materiales probatorios ni evidencias físicas que acrediten la existencia del hecho y menos aún la responsabilidad de persona denunciada lo procedente es dar aplicación al contenido del artículo 79 del código de procedimiento penal, disponiendo el archivo de las diligencias...

Así las cosas, determinado que la conducta denunciada no refluye en información o motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, de conformidad con lo preceptuado en el artículo citado se dispone el archivo de las

diligencias, advirtiéndose que este no hace tránsito a cosa Juzgada y de sobrevenir elementos que ameriten su reanudación esta se surtirá mientras no se haya extinguido la acción penal."

Constancia- Procuraduría General de la Nación

“La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, Segunda para la Vigilancia Administrativa, informó que ordenó el archivo definitivo de la actuación contra Carlos Andrés Dussán Salas. De acuerdo con la actualización, la evaluación recaudada no permitió identificar víctimas determinadas ni obtener pruebas suficientes para acreditar una falta disciplinaria o formular cargos. La entidad comunicó que no se reunieron elementos probatorios capaces de comprometer la responsabilidad disciplinaria del investigado.”La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra Carlos Andrés Dussán Sala quien hasta el pasado martes fue director de Inspección, Vigilancia y Control Territorial del Ministerio de Trabajo, por las presuntas conductas de acoso sexual contra varias servidoras y contratistas de esa entidad.

Explicaron desde el Ministerio Público que las mujeres habrían recibido del funcionario mensajes con expresiones indecentes, con contenido vulgar y usando un lenguaje ofensivo, explícito y soez.

Señalan que Dussán Salas habría incurrido en la comisión de un acoso sexual y otros comportamientos relacionados con el trato irrespetuoso e injurioso por vías de hecho, para lo que se habría valido, al parecer, de la superioridad del cargo que ostentaba como directivo en el Ministerio.

Dentro de la investigación se recibirá testimonio de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ríos, para que exponga su versión y conocimiento sobre los hechos.