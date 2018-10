Los cinco 'no' del Consejo de Estado a la Reforma a la Justicia

El presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, le dejó claro al Partido Liberal cuáles son los puntos que no comparten de la Reforma a la Justicia y que dice, se tienen que cambiar para que se mantenga la calidad en la administración de justicia. Son específicamente cinco 'no' los que manifestó.

"No a la Corte única, no al Tribunal de Aforados, no a la Corte Electoral, no al Consejo Superior de la Judicatura como si fuese una alta Corte, y no a la Comisión de Disciplina Judicial como si fuera una alta Corte. Nosotros consideramos que la jurisdicción ordinaria, la administrativa y la constitucional tienen una entidad que es la que les permite tener tres altas cortes cerrándolas", dijo.

Dijo Bula dice que se debe dejar claro que hay tres Cortes: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, además de las jurisdicciones transitorias como la JEP.

Y manifestó el inconformismo que tienen con el Tribunal de Aforados, especialmente porque las críticas se han dirigido a la gestión de la Comisión de Acusaciones, pues el mismo no cambia lo que se supone es el problema.

"El Tribunal de Aforados no hace nada con la Comisión de Acusaciones, dice que cuando el Senado acuse o levante el fuero sea ese Tribunal de Aforados el que juzgue, entonces no sabemos si el problema estaba al principio o estaba el final porque hoy el juicio le corresponde a la Corte Suprema que además tiene sección de instrucción y permite la doble instancia", dijo.

Afirmó, que, "Eso carece por completo del sentido y más bien tiene ese olor a reforma política de pujas entre poderes del Estado en el que nosotros no estamos estamos interesados" y cuestionó que los jueces de ese tribunal vaya a ser la misma Cámara de Representantes.

Todos los puntos los expuso en una reunión que adelantó con el expresidente César Gaviria y los representantes, Alejandro Vega, Juan Fernando Reyes, Harry González, Óscar Sánchez, Juan Carlos Losada, Andrés Calle, Nilton Córdoba, Julian Peinado, con el secretario general del partido, Miguel Ángel Sánchez y el senador Mauricio Gómez Amin.