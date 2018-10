Presidenta de la JEP rechaza crear sala especial para militares

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, se declaró en contra de la propuesta del uribismo de crear una sala especial para conocer los casos de militares implicados en delitos relacionados con el conflicto armado del país.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dijo que “estas propuestas afectan lo sustancial del acuerdo y contradicen una disposición avalada por la Corte Constitucional, y es que no pueden afectarse su sustancia el contenido del acuerdo final para la paz”.

Y afirmó enfáticamente que no es verdad que no exista un espacio y tratamiento especial para los militares. “En ningún momento la Fuerza Pública está a disposición de la JEP, los que lo están son las 2.000 personas que delinquieron, que cruzaron la raya, pero no la Fuerza Pública como tal”, señaló.