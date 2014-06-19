Inglaterra no pudo con Uruguay y tiene un pie por fuera del Mundial
Los goles uruguayos los marcó Luis Suárez (2) mientras que Wayne Rooney anotó para los de Hodgson.
