A prisión oficial de Policía que habría abusado sexualmente de su hijastra

ACTUALIZACIÓN NOTICIA

De acuerdo con el Auto Interlocutorio No. 0401 del 17 de abril de 2026, emitido por el Juzgado Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C. y allegado a este medio, se comunica que el señor Rodrigo Rodríguez Bocanegra cumplió la sanción penal impuesta, conforme a la siguiente decisión:

“RESUELVE

PRIMERO.- DECRETAR a favor del sentenciado RODRIGO RODRÍGUEZ BOCANEGRA la extinción de la sanción penal impuesta en la sentencia emitida el 7 de diciembre de 2016 por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO BOYACÁ.

SEGUNDO.- ORDENAR, a partir de la fecha, la libertad del condenado RODRIGO RODRÍGUEZ BOCANEGRA, por pena cumplida, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente auto. En consecuencia se LIBRARÁ la respectiva boleta de libertad, ante el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Mediana y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG La Picota, a quien se le advierte que la misma se hará efectiva siempre y cuando éste no sea requerido por ninguna otra autoridad judicial.

TERCERO.- DECLARAR el cumplimiento de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas impuesta al condenado y por ende la rehabilitación de los mismos..."

En Sogamoso, Boyacá, fue capturado el subintendente de la Policía Rodrigo Rodríguez Bocanegra, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de edad

Se trata de hijastra de 13 años, quien quedó embarazada producto de la agresión. El oficial detenido fue presentado ante un juez de control de garantías quien le imputó el delito de aseso carnal abusivo y le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario

El comandante de la Policía en Boyacá, el coronel Carlos Gutiérrez, aseguró que este fue un proceso de investigación que adelantó la misma institución gracias a la denuncia de una tía de la menor

“Se le atribuía el embarazo a otro joven un menor de edad, sin embargo luego de practicarle la prueba de ADN arrojó como resultado positivo en un 99.9 %, por lo que se ordenó la orden de captura del uniformado”, reveló el coronel Carlos Gutiérrez

El subintendente Rodríguez estaba adscrito al Sexto Distrito y ya inició la respectiva investigación disciplinaria para destituirlo de la institución, reveló el comandante de Policía de Boyacá.