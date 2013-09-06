Fiscalía imputará cinco delitos a ‘cerebros’ de descalabro de Interbolsa

Por los delitos de concierto para delinquir, abuso de confianza, administración desleal y manipulación de acciones deberán responder Rodrigo Jaramillo y Alexandro Corridori, considerados como los supuestos ‘cerebros’ de uno de los mayores desfalcos bursátiles del país. Junto a Jaramillo y Corridori serán imputadas otras 10 personas, que habrían participado en el mal manejo de dineros de la firma comisionista, haciendo transacciones, al parecer, de manera fraudulenta utilizando incluso instituciones de salud como la clínica La Candelaria. Según la investigación de la Fiscalía Alessandro Corridori, inversionista italiano, fue quien se convirtió en el accionista mayoritario de Fabricato, después de que, al parecer, con dinero de los clientes de la comisionista fuera adquiriendo la empresa textilera. Por esas irregularidades deberá comparecer a la audiencia de imputación

Las irregularidades La investigación también se centra en las irregularidades que se presentaron con la Clínica La Candelaria I.P.S, de Bogotá, pues según lo establecido por la Fiscalía, habría ocurrido una operación no autorizada de triangulación, cuando la clínica realizó un contrato de descuento de flujos futuros con Interbolsa – SAI, a través del cual le entregaron 78 mil millones de pesos en octubre de 2012. Sin embargo, el mismo día la clínica le prestó ese dinero al Holding de Interbolsa, quien quedó como deudora de la SAI.Por estos hechos, también fueron llamados a audiencia el vicepresidente ejecutivo, Juan Camilo Arango Medina; el director del Comité de Riesgos de la misma, Javier Tomás Villadiego Cortina; el gerente técnico, Juan Felipe Duarte Ruiz; el Presidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa – SAI -, Jorge Mauricio Infante; Claudia Jaramillo Palacios, comercial de la comisionista; y María Eugenia Jaramillo Palacios, inversionista

Igualmente, serán imputados Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment; Edwar Jhonatan Martínez, ordenante de esta empresa; los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria; Emilio Martín Uribe, representante legal de Manantial SPV; y los hermanos Olbany y Jhon Alexander Muñoz Delgado, de la firma Giteco. El primero, representante legal y el segundo, asistente de Alessandro Corridori